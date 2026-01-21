Sheinbaum asegura que ya hay tecnología para extraer litio

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "ya hay tecnología" para sacar el litio, pero indicó que se está valorando el costo.

En su conferencia mañanera de este miércoles 21 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó la invitación que hizo el G7 a México por el tema de los minerales críticos y la cadena de suministros.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre la extracción de litio?

Al destacar minas de plata muy importantes en el país, la titular del Ejecutivo federal explicó que México cuenta con litio, pero con arcilla y no es barato producirlo.

"El otro día me preguntaron que si ya teníamos la tecnología para sacar el litio y ya se tiene. El tema, pues es que se está valorando el costo de sacar litio de material arcilloso, digamos como barro que está revuelto con litio, entonces es mucho más difícil que cuando está revuelto con arena", refirió.

Mencionó Sheinbaum que así como el petróleo sigue siendo "uno de los temas principales", los materiales críticos son muy imposibles porque son suministro básico para la construcción de muchas cosas, particularmente de la electrónica.

Detalles sobre la tecnología para extraer litio en México

"El litio es considerado un material crítico. ¿Por qué son importantes estos materiales críticos o estas tierras raras? Pues porque hoy, particularmente, por ejemplo, para las energías renovables, para baterías para la construcción de molinos de viento, de turbinas eólicas, para la construcción de paneles fotovoltáicos o de otras energías renovables, o también para vehículos, particularmente vehículos eléctricos, son materiales que son indispensables (...)", explicó.

Importancia del litio en la cadena de suministros

"En un mundo en donde, digamos, la globalización se ha puesto en duda a partir de los aranceles del presidente Trump y hay más una visión más proteccionista, pues estos materiales críticos, estas tierras raras, se vuelven muy importantes en las cadenas de suministro", añadió.