México busca proteger 30% de su territorio en 2030

México se propuso conservar al menos 30% de su territorio nacional para el año 2030 como parte de una estrategia ambiental enfocada en la restauración de ecosistemas y el respeto a los límites planetarios, afirmó la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, durante su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

¿Qué propone México para la conservación ambiental?

La funcionaria señaló que el país debe transitar hacia lo que denominó una "era de la restauración", al advertir que la degradación ambiental ha alcanzado niveles críticos que obligan a ir más allá de la conservación pasiva y avanzar hacia acciones activas de recuperación de ecosistemas terrestres y marinos.

Bárcena explicó que esta visión se sustenta en el marco científico de los límites planetarios, el cual alerta que la actividad humana ha rebasado umbrales clave en materia de clima, biodiversidad y uso del suelo, incrementando el riesgo de daños irreversibles para el planeta. En este contexto, la restauración y conservación se vuelven herramientas esenciales para reducir la presión ambiental.

Acciones de la autoridad para restaurar ecosistemas

Indicó que actualmente México cuenta con cerca de 99 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas, que abarcan selvas, manglares, bosques y ecosistemas marinos, y que el objetivo es ampliar y fortalecer esta red para cumplir con el compromiso internacional de proteger 30% del territorio nacional hacia el final de la década.

Detalles sobre áreas naturales protegidas en México

Finalmente, la titular de Semarnat subrayó que esta política tiene también un enfoque climático, al impulsar soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración de manglares, para reducir emisiones y avanzar hacia la meta de emisiones netas cero. Añadió que la conservación ambiental puede ser compatible con el desarrollo económico, al integrarse en esquemas de inversión y descarbonización.