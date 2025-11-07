Concluye consulta sobre del TMEC

México ha anunciado este jueves que ha concluido sus consultas públicas sobre el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. La Secretaría de Economía ha informado que en octubre celebró mesas públicas de debate en los 32 estados del país con 30 sectores productivos para conocer sus inquietudes sobre el acuerdo comercial. La revisión del TMEC entre los tres países está prevista para julio de 2026, por lo que las consultas –que arrancaron en septiembre– servirán al país latinoamericano para diseñar su estrategia de negociación.

¿Qué se discutió en las mesas de trabajo?

La Secretaría de Economía diseñará un documento que entregará en enero a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y al Senado para unificar la postura de México ante los países socios. "Estas mesas de trabajo permitieron identificar los temas que los participantes consideran prioritarios en materia de comercio exterior para impulsar la competitividad de la economía mexicana en el marco del TMEC", ha mencionado la dependencia en un comunicado.

¿Cuál es la situación en Estados Unidos?

Este mismo jueves, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ha anunciado en Fox News que la audiencia pública para conocer las inquietudes de los sectores productivos estadounidense se pospondrá para el 3 de diciembre, cuando inicialmente estaba prevista para el 17 de noviembre. El proceso de consulta sobre el TMEC se celebra de una forma distinta en cada país. México ha optado por las sesiones públicas, mientras que el Gobierno de Canadá solo está recibiendo comentarios privados de los participantes en el comercio trilateral.