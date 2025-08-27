Vicepresidente de Brasil se reúne con canciller De la Fuente en México

Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios llego la noche de ayer martes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió a Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil, a su llegada al AIFA la noche del martes 26 de agosto del 2025. Foto: Especial.

Cómo parte de una visita de trabajo de dos días en nuestro país, Alckmin tiene programados distintos encuentros con integrantes del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

También acudirá este 27 de agosto a una sesión oficial en el Senado y se reunirá con representantes del sector empresarial mexicano y brasileño.

El jueves será recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Para la tarde de hoy se tiene previsto que en la Secretaría de Relaciones Exteriores se realice la clausura del encuentro empresarial México - Brasil.