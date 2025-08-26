México construirá sus primeras centrales termosolares en Baja California Sur

México dará un paso importante en energías renovables con la construcción de sus primeras centrales termosolares en Baja California Sur, proyectos que beneficiarán a entre 100 mil y 200 mil hogares con una inversión de 800 millones de dólares. La iniciativa forma parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que estas plantas colocan al país a la vanguardia en generación eléctrica renovable. "Es algo muy importante para el país, porque nos ponemos a la vanguardia también de las energías renovables", señaló durante su conferencia matutina.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, explicó que las centrales serán construidas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y tienen como objetivo reforzar el suministro eléctrico en la entidad, además de avanzar hacia el compromiso de que el 35% de la generación eléctrica provenga de fuentes renovables.

El subsecretario de Planeación y Transición Energética, Jorge Marcial Islas, detalló que las plantas contarán con tecnología de torre central y almacenamiento térmico, lo que permitirá generar electricidad incluso durante la noche. Esta infraestructura también contribuirá a reducir el uso de combustibles fósiles, como combustóleo, diésel y gas, y promoverá la innovación tecnológica nacional.

Emilia Calleja Alor, directora general de la CFE, agregó que las plantas atenderán la demanda energética de sectores turísticos, urbanos e industriales de Baja California Sur, mientras fortalecen la confiabilidad del sistema eléctrico. En su primera etapa, cada central producirá 100 megawatts con 11 horas de operación continua, y su construcción tomará entre 36 y 48 meses.