México arranca Fitur con su pabellón más grande

México inició su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) con el pabellón más grande de su historia, en un contexto en el que el país funge como invitado especial del encuentro turístico más relevante a nivel global, que reúne a representantes de 156 naciones.

En el arranque de actividades, México promovió de manera especial a la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se prevé la llegada de alrededor de 5.5 millones de visitantes, como parte de la estrategia para fortalecer la proyección internacional del país.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, encabezó el corte de listón del Pabellón de México junto con el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, y destacó que el país se presenta ante la comunidad internacional como una potencia turística consolidada, con una oferta diversa que incluye cultura, gastronomía, destinos y experiencias únicas.

Por su parte, el embajador Ordaz Coppel subrayó que la presencia de México en Fitur es inédita y representa una oportunidad clave para atraer más turismo e inversión, al tiempo que fortalece la visibilidad del país en España y otros mercados internacionales estratégicos.

De acuerdo con las secretarías de Turismo y de Relaciones Exteriores, el pabellón mexicano cuenta con la participación de las 32 entidades federativas y muestra una oferta integral que abarca desde playas y ciudades patrimonio, hasta turismo de naturaleza, bienestar, reuniones y deportivo, con el objetivo de consolidar a México como uno de los destinos más competitivos a nivel mundial.



