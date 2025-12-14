Busca México un cambio en la gestión de residuos

Ciudad de México.- Senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) destacaron la aprobación de la nueva Ley General de Economía Circular, considerada clave para establecer un modelo de desarrollo económico basado en el cuidado del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales.

Maki Ortiz Domínguez, senadora y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, subrayó que la ley es fundamental ante la grave situación que enfrenta el país, donde se generan más de 120 mil toneladas de residuos sólidos urbanos al día, muchos de los cuales terminan en calles, ríos y barrancas sin ser recolectados.

La legisladora recordó que México cuenta con más de 2 mil 200 tiraderos a cielo abierto y recicla apenas entre 9 y 10 por ciento de sus residuos, cifras que se encuentran muy por debajo de países como Corea del Sur, Alemania o Japón, lo que evidencia la necesidad de un cambio estructural en la gestión de los desechos.

Ortiz Domínguez explicó que la ley ordena la política de residuos y materiales, prioriza el reúso, la reparación y el reciclaje, y establece reglas claras de responsabilidad extendida del productor. Además, impulsa la innovación y reconoce la labor de las personas recicladoras, enlazando justicia ambiental con justicia social.

Por su parte, la senadora Rocío Corona Nakamura afirmó que la economía circular representa un modelo estratégico para reducir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar productos, con el objetivo de extender su vida útil y minimizar los desechos que afectan al medio ambiente.

Corona Nakamura resaltó que esta visión permite optimizar los recursos, disminuir la contaminación y promover la sostenibilidad, especialmente en un contexto donde cada año se pierden seis millones de toneladas de materiales valiosos en vertederos.

La legisladora concluyó que el modelo de economía circular protege el planeta, maximiza los recursos, regenera los entornos naturales y puede reducir hasta en 80 por ciento el impacto ambiental total, convirtiéndose en un instrumento clave para la transición hacia un México más sustentable.