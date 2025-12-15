México inicia hoy el pago de agua a Estados Unidos

El Gobierno de México comenzará este lunes a pagar la deuda de agua pendiente con Estados Unidos, que asciende a 986 millones de metros cúbicos, según lo establece el Tratado de Aguas de 1944. La decisión llega días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con imponer un arancel de 5% si no se cumplían las descargas del líquido hacia el Valle del Río Grande en Texas.

La administración de Trump celebró el acuerdo, ya que permitirá liberar 249 millones de metros cúbicos esta semana, beneficiando a agricultores y ganaderos afectados por la sequía. La secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, destacó que la medida representa justicia para los productores norteamericanos y refuerza el cumplimiento de compromisos internacionales.

El Tratado de Aguas de 1944 obliga a México a entregar una tercera parte de los excedentes de seis ríos que alimentan al río Bravo en un periodo de cinco años. Para compensar los déficits ocasionados por sequías extraordinarias en ciclos anteriores, las descargas de este año serán mayores, aprovechando las intensas lluvias recientes que permitieron aumentar el envío de agua.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó renegociar el tratado y aseguró que se priorizará el consumo humano en México, garantizando al mismo tiempo que los agricultores reciban agua de manera justa. Las descargas provendrán principalmente de las presas Falcón y La Amistad, que abastecen a 13 ciudades fronterizas mexicanas, pese a estar a menos del 10% de su capacidad.

El cumplimiento de estas obligaciones se da en un contexto de compleja relación bilateral, donde se suman temas como seguridad, migración y comercio. Estados Unidos mantiene la presión de cara a 2026, año electoral, y México enfrenta mayores desafíos en la gestión del recurso tras la reciente Ley de Aguas, que introduce cambios en la administración del líquido frente a sequías y limitada inversión en infraestructura.



