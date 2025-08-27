AGIR comenzará operaciones en octubre

A prácticamente un año de su creación, la nueva Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR) para la separación de residuos en la Ciudad de México, se pondrá en marcha en octubre próximo, dio a conocer Raúl Basulto, secretario de Obras y Servicios.

"Hoy está publicado en Gaceta; prácticamente ya está formalmente constituida, y lo que estamos haciendo, es que a partir de octubre de este año, se pondrá en marcha la Agencia de Gestión Integral de Residuos, que permita que, de manera integral, ahora esta Agencia sea la que esté operando, esté administrando, los residuos de la ciudad", dijo.

En noviembre del año pasado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la creación de esta agencia cuyo objetivo es separar y transformar el 50% de los residuos orgánicos de la Ciudad de México.

El decreto por el que se creó dicha agencia entró en vigor el viernes 29 de noviembre de 2024, al publicarse en la Gaceta Oficial, y desde entonces debía entrar en funciones a más tardar en 180 días naturales.