Horarios especiales del Mexibús y Mexicable

CIUDAD DE MÉXICO.- Para este 24 y 25 de diciembre, la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) difundió los horarios especiales de operación del sistema de transporte masivo Mexibús y Mexicable, con el objetivo de atender la demanda de movilidad durante Nochebuena y Navidad.

¿Cuáles son los horarios del Mexibús para Nochebuena?

En Nochebuena (miércoles 24 de diciembre), varias líneas del Mexibús extenderán su operación hasta pasada la medianoche, facilitando el regreso a casa tras las cenas familiares. En contraste, el día de Navidad (jueves 25 de diciembre) los horarios serán más restringidos, con cierre temprano en la mayoría de las rutas.

Horarios para el 24 de diciembre (Nochebuena):

Mexibús Línea 1: 04:00 a 00:39 hrs. (hacia Ciudad Azteca) y hasta 23:00 hrs. (hacia AIFA).

Mexibús Línea 2: hasta 23:56 hrs. (dirección Américas) y 22:33 hrs. (hacia Río de los Remedios).

Mexibús Línea 3: hasta 23:52 hrs. (hacia Pantitlán) y 23:34 hrs. (sentido contrario).

Mexibús Línea 4: 03:45 a 23:35 hrs.

Mexicable Líneas 1 y 2: 07:00 a 23:00 hrs.

Detalles sobre los horarios del Mexicable en Navidad

Horarios para el 25 de diciembre (Navidad):

Mexibús Línea 1: 04:00 a 23:15 hrs.

Mexibús Línea 2: hasta 23:56 hrs. (dirección Américas) y 22:33 hrs. (hacia Río de los Remedios).

Mexibús Línea 3: hasta 00:03 hrs. (hacia Pantitlán) y 00:18 hrs. (sentido contrario).

Mexibús Línea 4: 04:05 a 23:37 hrs.

Mexicable Líneas 1 y 2: 07:00 a 23:00 hrs.

Recomendaciones de Semov para usuarios del transporte

La Semov recomendó a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación, consultar los horarios detallados en las terminales o en el portal smovilidad.edomex.gob.mx, y considerar los últimos servicios de cada noche para evitar contratiempos.

Estos cambios responden a la alta movilidad registrada durante las celebraciones decembrinas en el Estado de México, donde el Mexibús y el Mexicable transportan diariamente a cientos de miles de pasajeros en el oriente y norte del territorio mexiquense.