Hallan metanfetamina en tráiler en Mazatlán

Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron en la terminal de Transbordadores del Puerto de Mazatlán, Sinaloa, 1.5 toneladas de metanfetamina que era transportada en el doble fondo de un tractocamión.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que la droga asegurada representa una afectación económica a la delincuencia organizada de 426.5 millones de pesos. Con esto, se evitó le venta de 1.5 millones de dosis.

"Efectivos de la Unidad Naval de Protección Portuaria de Mazatlán, al inspeccionar un tractocamión con equipo de rayos X y con apoyo de tres binomios caninos, detectaron un doble fondo donde se encontraron 494 paquetes y seis bolsas que contenían una sustancia con las características de la metanfetamina", indicó.

El doble fondo fue acondicionado en el piso de la caja de carga del tractocamión, los delincuentes atravesaron barras de metal en forma rectangular y dentro de ellas colocaron los paquetes de droga.

El vehículo y el estupefaciente fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien integrará la carpeta de investigación del caso.

"Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir que sustancias ilícitas lleguen a las calles", señaló.