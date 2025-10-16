Sectur pone lupa en Tulum y coordina para solucionar problemática

Con la finalidad de elaborar un diagnóstico más preciso sobre la problemática que atraviesa Tulum, la titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, realizó una gira de trabajo que incluyó reuniones con representantes del sector hotelero, artesanal y autoridades locales y un recorrido por el Parque Jaguar.

Entre los objetivos figuró elaborar una estrategia integral que mejore el flujo de visitantes a dicho centro turístico y subsane la situación que padece el destino, de cara a la temporada alta de diciembre, luego del desplome en el número de visitantes, registrado en septiembre pasado.

Al término del encuentro y tras realizar un recorrido por el Parque Jaguar, acompañada por la gobernadora de Quintana Roo, "Mara" Lezama, Rodríguez Zamora informó que, por indicación de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se han comenzado a alinear acciones para reforzar el turismo como una prioridad nacional, lo que implica atender integralmente a los centros turísticos, entre ellos, Tulum.

La funcionaria anunció la instalación de una mesa interinstitucional integrada por dependencias del gobierno federal, estatal y municipal, que dará seguimiento a los temas que afectan al municipio, señalados por varios empresarios, asociaciones de la sociedad civil y pobladores, entre los cuales figuran el desorden urbano, costos excesivos, restricciones de acceso a playas públicas, incertidumbre jurídica, extorsiones y casos de discriminación al turismo nacional.

Las conversaciones permitirán –se dijo– definir medidas inmediatas y de mediano plazo, incluyendo el acceso libre y gratuito a las playas, la mejora de la movilidad, la atención al sargazo, la seguridad y la promoción turística.

Rodríguez Zamora subrayó que los problemas que enfrenta Tulum no son recientes, sino resultado de un crecimiento acelerado del destino sin planeación integral, y que el propósito actual es establecer un modelo de desarrollo sostenible, ordenado y participativo, en el que cada sector económico asuma responsabilidades.

"Estamos generando buenas noticias para nuestro gran destino que es Tulum. Escuchamos sus necesidades, que no son recientes, y en las próximas semanas informaremos los resultados de esta visita", expresó.

Detalló que la próxima semana se darán a conocer los resultados de la visita y las acciones inmediatas derivadas de las mesas de trabajo, así como los proyectos que requerirán planeación y ejecución a mediano plazo.

Aseguró que, al menos una vez a la semana, ella visitará Tulum para participar en las mesas presenciales con los distintos sectores. En esta primera sesión participaron empresarios hoteleros y artesanos, mientras que en los próximos encuentros se incorporarán restauranteros, prestadores de servicios y guías turísticos, con el propósito de mantener un canal de comunicación directo y evaluar los avances.

"Hago un llamado a los prestadores de servicios. Los estaremos escuchando a todos y tomándolos en cuenta para los programas que impulsen la gobernadora, el municipio y la Secretaría de Turismo", convocó.

Entre los acuerdos alcanzados se contempla un paquete de acciones inmediatas que abarca temas de movilidad, transporte, manejo del sargazo, seguridad, promoción y acceso público a las playas, con el fin de reforzar la competitividad de Tulum como destino turístico internacional.

De acuerdo con datos del Gobierno del Estado, de enero a septiembre de este año Tulum ha recibido un millón 224 mil turistas, con una ocupación hotelera promedio del 69 por ciento.

Datos de la Asociación de Hoteles de Tulum establecen que el nivel de ocupación se mantiene actualmente en 54 por ciento, con una proyección de 58 por ciento para cerrar octubre y un repunte de hasta 80 por ciento para noviembre, lo que anticipa una temporada de diciembre con cifras más altas, según informó su presidente del organismo, David Ortiz Mena.

Por separado, la gobernadora anunció que Quintana Roo contará con dos sedes oficiales para albergar selecciones nacionales que participarán en la Copa Mundial de Futbol 2026, tras varios meses de gestiones ante las autoridades correspondientes.

Uno de los hoteles de Tulum y el complejo Mayakoba, en la Riviera Maya, serán las sedes designadas para alojar a equipos internacionales, aunque todavía no se ha definido qué selecciones serán asignadas a cada sitio, pues la decisión corresponderá a la Federación Internacional de Futbol (FIFA), aclaró.

"Ya lo puedo decir oficialmente: en Tulum, uno de los hoteles será sede de una selección del Mundial en la Riviera Maya; tendremos dos sedes en Quintana Roo", indicó la gobernadora.