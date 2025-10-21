Sube Dólar un centavo

La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.39 pesos por dólar, lo que significó una depreciación de 0.11% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

Por su parte, el dólar al menudeo terminó este lunes en 18.85 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.05% o un centavo por arriba del cierre del viernes pasado.

La depreciación del peso mexicano ocurrió a la par de la contracción del peso colombiano, que perdió 1.37% en la sesión debido a las crecientes tensiones entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, pues el fin de semana Donald Trump calificó al país como productor de drogas y amenazó con anunciar aranceles a las importaciones desde ese país como castigo, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de grupo Base.

Por otra parte, el mercado sigue a la espera de que en Estados Unidos el Senado vote por onceava ocasión una ley de financiamiento de corto plazo, aunque no se han dado a conocer avances de las negociaciones entre republicanos y demócratas que permitan su aprobación.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy fueron: el peso colombiano con 1.37%, el peso argentino con 0.96%, la libra esterlina con 0.15%, el dólar canadiense con 0.12% y el peso mexicano con 0.11%.