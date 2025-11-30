Crece informalidad laboral entre los adultos mayores

Entre julio y septiembre de 2025, el mercado laboral en México contaba con 3.5 millones de personas de 65 años o más, de las cuales 77.6% —aproximadamente 2.7 millones— laboraban en la informalidad, sin seguridad social ni protección legal, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

Durante el último año, la informalidad incorporó a 56 mil adultos mayores, mientras que la formalidad eliminó a 42 mil, lo que evidencia un desequilibrio en las oportunidades de empleo para este sector de la población.

¿Cuál es el contexto general?

Expertos de la organización México, ¿Cómo Vamos? señalan que la alta informalidad entre los adultos mayores refleja una falla estructural del mercado laboral mexicano, donde muchos trabajadores carecen de condiciones adecuadas y protección social.

El fenómeno de la informalidad está estrechamente vinculado con los niveles de pobreza laboral de cada región, pues el ingreso promedio de un empleo formal es casi el doble del que se percibe en la informalidad.

¿Qué cifras destacan en el informe?

El Estado de México concentra la mayor población de adultos mayores en la informalidad, con 364 mil ocupados, seguido de Veracruz con 215 mil y la Ciudad de México con 210 mil, de acuerdo con el Inegi.

Fernando Bermúdez Pire, director de relaciones corporativas de ManpowerGroup, advierte que la incapacidad del sector formal para absorber a la población económicamente activa, junto con el crecimiento sostenido de la informalidad, evidencia un deterioro estructural crítico para el país.

"Los contrastes regionales entre las tasas de informalidad muestran la desigualdad de oportunidades laborales y reflejan una migración forzada hacia la precariedad laboral", concluye Bermúdez Pire, destacando la necesidad de políticas públicas que fomenten empleos dignos y seguros para los adultos mayores.