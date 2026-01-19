Iglesia ve necesario el mensaje del Papa León

CIUDAD DE MÉXICO.- La Iglesia católica afirmó que el mensaje del Papa León XIV es especialmente necesario para México ante el contexto de violencia, polarización y crisis social que se vive en diversas regiones del país. En su editorial Desde la Fe, subrayó que la nación requiere "un abrazo espiritual" que recuerde a la sociedad su dignidad y responsabilidad como comunidad.

La Iglesia planteó una reflexión autocrítica al cuestionar cuántos bautizados participan en prácticas como la desaparición de personas, los asesinatos, la violencia y la corrupción, así como en la promoción del aborto como un derecho. Señaló que estos fenómenos evidencian una desconexión entre la fe y la vida cotidiana de muchos creyentes.

Recordó además los recientes llamados del Papa León XIV a la construcción de la paz, al diálogo entre los pueblos, a detener las guerras y las persecuciones, así como a tratar con dignidad a los migrantes y a defender la vida. Consideró que estos mensajes cobran especial relevancia frente a los retos que enfrenta México.

En ese sentido, la Iglesia invitó a los fieles a preguntarse si realmente se preocupan por quienes sufren, por los pobres y los migrantes, o si prefieren ignorar estas realidades para evitar conflictos. También llamó a rechazar el odio hacia quienes piensan distinto en lo político o religioso.

Finalmente, sostuvo que no es necesario esperar una eventual visita del Papa para iniciar una conversión profunda, sino que este es un momento oportuno para demostrar con acciones la disposición a escuchar y atender su mensaje. Añadió que México necesita esperanza, reconciliación y compromiso social para enfrentar su situación actual.