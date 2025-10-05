Familia, estoy bien, dice un mexicano detenido en Gaza

CIUDAD DE MÉXICO.- La familia del mexicano Carlos Pérez Osorio difundió un mensaje de su puño y letra, después de que fuera detenido por Israel cuando la Flotilla Global Sumud, de la que formaba parte, fue interceptada cuando llevaba ayuda humanitaria a Gaza.

"Familia Estoy bien, estoy fuerte y enfocado. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto. Los amo. Carlos", dice el mensaje enviado a través de la embajada de México en Israel y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Aunque la familia de Pérez Osorio, quien llevan más de 72 horas incomunicado, dijo reconocer que es su letra, mencionaron que no sabían quiénes estaban presentes cuando escribió el mensaje ni bajó que circunstancias. "No podemos asumir que refleje su situación real", mencionaron los familiares del documentalista mexicano.

"Al día de hoy, Carlos continúa secuestrado tras ser interceptado en aguas internacionales y llevados por la fuerza a Israel", agregó la familia.

Mencionaron los familiares que hasta no tener contacto con él ni una fecha clara de su regreso, seguirán exigiendo respuestas y denunciando injusticias.

Tras denunciarse que activistas que formaban parte de la Flotilla Global Sumud que fue interceptada por Israel, la embajada de México da seguimiento a las seis personas mexicanas que se encuentran detenidas en Ktziot.