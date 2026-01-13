Detienen en Veracruz a menor con armas largas

Fuerzas estatales, federales y castrenses lograron detener en Veracruz a un menor de edad con seis armas largas.

Como parte de los operativos de combate al delito implementados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con autoridades federales y municipales, lograron la detención del joven y el aseguramiento también de cargadores y cartuchos útiles.

El menor de edad es señalado del presunto delito de portación ilegal de armas de fuego, por lo cual fue puesto a disposición de autoridades judiciales.

Su detención formó parte de diversos operativos implementos en los primeros días del mes que derivaron en la captura de 28 personas y el aseguramiento de nueve vehículos con reporte de robo.

Los operativos se realizaron en Álamo, Tecolutla, Tempoal, Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Río Blanco, Córdoba, Cuichapa, Perote, Xalapa, Coatepec, Boca del Río, Tlaltetela, Veracruz, Tierra Blanca, Tres Valles, Soconusco y Coatzacoalcos.

Por delitos contra la salud, fueron detenidas 17 personas, a quienes se les decomisaron 145 dosis y siete bolsitas de sustancia con características similares al cristal, 20 dosis de hierba seca similar a la marihuana y nueve dosis con características similares a la cocaína. Así como cuatro personas por el delito de portación de armas de fuego.

Y en apoyo a cateos de la Fiscalía General del Estado, se aprehendió a tres personas, asegurándoles 18 dosis de una sustancia con características de cristal y tres dosis de hierba seca similar a la marihuana.

Además de tres armas de fuego largas, cargadores y cartuchos útiles, poncha llantas, cámaras fotográficas, dinero en efectivo, equipamiento táctico, inhibidor de señal, cinco motocicletas y tres automóviles sin reporte de robo.

Se recuperaron cinco motocicletas y cuatro automóviles reportados como robados, asegurándose además tres motocicletas sin reporte, en una de ellas fueron aseguradas cinco dosis de presunta cocaína y cinco de hierba verde similar a la marihuana. Tres personas fueron detenidas por este delito.



