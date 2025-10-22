Tormenta tropical "Melissa": esta es su trayectoria

CIUDAD DE MÉXICO.- Melissa es el nuevo fenómeno climático que surgió en aguas del Caribe, el riesgo de inundaciones en esa zona aumentó, mientras que crece la incertidumbre en el Atlántico.

A través de X, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó este miércoles que la tormenta tropical Melissa se encuentra mil 600 kilómetros (KM) al este-sureste de las Costas de Quintana Roo.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (km/h), rachas de 100 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 4 km/h.

¿Cuál es la trayectoria del fenómeno meteorológico?

La ruta de Melissa se cree afectará a diversas zonas en Haití, la República Dominicana y Jamaica. Por ejemplo, se emitió una alerta de huracán para el sur de Haití y la alerta tropical sigue vigente en Jamaica. Además de que se pronostican fuertes lluvias para las áreas del norte de La Española, Aruba y Puerto Rico.

¿Melissa tocará territorio mexicano?

Ante el fortalecimiento y aumento de velocidad de Melissa en el Caribe, decenas de personas se preguntan si afectará a Cancún, Quintana Roo. De acuerdo con la publicación de la Conagua en X: "debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para territorio mexicano".