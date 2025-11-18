Admite fallas el AICM y anuncia modernización

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer su Programa Institucional 2025-2030, en el que establece como prioridades mejorar la experiencia de los usuarios, modernizar su infraestructura, fortalecer la seguridad operacional y promover soluciones tecnológicas que permitan elevar la eficiencia del flujo aeroportuario. El documento fue publicado el viernes en el Diario Oficial de la Federación.

¿Qué limitaciones enfrenta el AICM?

El diagnóstico del AICM señala diversas limitaciones económicas derivadas de la concentración de aerolíneas en rutas de alta demanda y de una estrategia comercial deficiente dentro de las terminales. La distribución de locales, la variedad de servicios y la falta de información clara para el usuario han generado desequilibrios entre zonas saturadas y otras sin oferta suficiente, lo que afecta la sostenibilidad financiera del aeropuerto.

¿Qué acciones se prevén en el programa?

El programa también reconoce fallas importantes en el mantenimiento de las instalaciones, alertando sobre riesgos operativos cuando las labores son reactivas y no preventivas. Entre las acciones previstas destacan la modernización de sanitarios, la repavimentación y renivelación de pistas, la rehabilitación de la torre de control, la instalación de paneles solares, así como la ampliación de plataformas, salas de espera y zonas de llegada.

En materia de seguridad, el AICM plantea reforzar el control de accesos, la inspección de personas y la protección de aeronaves para prevenir actos de interferencia ilícita. Asimismo, se pretende fortalecer el sistema de gestión de seguridad operacional y promover reglas internas para reducir riesgos de corrupción y vulneraciones dentro del área aeroportuaria.