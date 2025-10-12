Supervisan ampliación de la caseta de cobro Monterrey-Cadereyta

Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, supervisó los trabajos en la ampliación de la Caseta de Cobro Guadalupe de la Autopista Monterrey-Cadereyta.

Durante su recorrido, el mandatario subrayó que el proyecto permitirá reducir los tiempos de espera con la ampliación de 12 a 20 carriles, lo que facilitará un acceso rápido al Aeropuerto rumbo a la FIFA 2026.

"Ya rumbo al Mundial, pasamos de 12 a 20 carriles. La ampliación rumbo al Aeropuerto y en sentido contrario la ampliación Aeropuerto- Monterrey; baños, servicios de primer mundo, ahora tecnología.

Acompañado del Director General de la REANL, Felipe Gerardo Flores Escamilla, el Gobernador dijo que se espera que se abran los carriles el próximo domingo 18 de octubre.

Samuel García supervisa ampliación se casera de cobro de la Autopista Monterrey-

El área por la que transitan alrededor de 50 mil vehículos al día, contará con un consultorio médico con presencia de ambulancias para reacción inmediata, módulos sanitarios y paradero, auxilio vial, lectores de placa con inteligencia artificial conectados con Fuerza Civil.

La Caseta de Cobro Guadalupe se localiza en el km 12+100 de la Autopista Monterrey-Cadereyta, una conexión esencial entre los municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) y el de Cadereyta, al mismo tiempo que ofrece un acceso directo a la Vía Rápida al Aeropuerto.

La obra incluye la construcción de cuatro módulos de cobro equipados con sistemas automatizados de telepeaje; reubicación de baños y líneas existentes de media tensión; un muro de contención a ambos sentidos para la ampliación de las vialidades hacia las laterales de la autopista; y la instalación de sistemas de alumbrado adicionales.

Además de un área de estacionamiento en el sentido Monterrey-Aeropuerto y una ampliación del estacionamiento existente en el sentido Aeropuerto-Monterrey.