Profepa levanta clausura del zoológico "La Pastora" en NL

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) levantó la clausura preventiva impuesta al Zoológico "La Pastora", en Nuevo León, después de que le impuso medidas cautelares para investigar una posible negligencia en el manejo de la osa "Mina" y otros ejemplares.

El cierre se solicitó como precaución, para evitar riesgos de contagio por el hecho de que la osa padece leptospirosis, una enfermedad zoonótica (que ha pasado de un animal a humanos o viceversa) y contagiosa.

Sin embargo, de acuerdo con la dependencia federal el establecimiento está avanzando en el cumplimiento de medidas correctivas urgentes que le fueron impuestas, como la revisión de 493 ejemplares, de los cuales "ninguno tiene problemas de piel".

Detalló que, de igual forma, se avanzó en la inspección y limpieza de áreas críticas como almacenes, cocinas y jaulas, así como en la implementación de medidas y protocolos de higiene.

"Nuestro trabajo no termina aquí: seguiremos con el procedimiento para imponer las sanciones correspondientes por el caso de la osa", agregó la Profepa.

Indicó que continuará la revisión del zoológico para asegurar que todos los animales que ahí habitan están en condiciones óptimas.

Uso adecuado de guantes, botas, cubrebocas y lavado de manos antes y después de manipular alimentos o residuos.

Reforzamiento de mallas y cercado perimetral; trampas vivas para mapaches, zorros y gatos ferales.

Verificación de la realización de la prueba de PCR, para detectar si hay presencia de leptospirosis en otros ejemplares (misma enfermedad de "Mina").

Según la Profepa, el zoológico presentó 29 resultados negativos para ejemplares que se encontraban albergados alrededor de la osa "Mina".

Reveló que se observaron diversos ejemplares con bajo peso debido a su edad, por lo que se revisó el historial clínico de jaguar negro, rinoceronte blanco, león africano blanco, elefante africano, chimpancé hembra, que reciben tratamiento médico para distintos padecimientos.