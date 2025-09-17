Noticias

Ordena EU poner fin a Delta-Aeroméxico

La medida busca impactar en la coordinación de vuelos entre Estados Unidos y México, afectando la capacidad de las aerolíneas para fijar precios y programación de vuelos.
  • Por: Agencia Reforma
  • 17 / Septiembre / 2025 -
La Administración del Presidente Donald Trump ordenó a Delta Airlines y Aeroméxico poner fin a empresa conjunta antes del 1 de enero que les permite coordinar decisiones de programación, precios y capacidad para vuelos entre Estados Unidos y México.

El Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos propuso en julio la medida como parte de una serie de acciones dirigidas a la aviación mexicana.

