Ordena EU poner fin a Delta-Aeroméxico

Ordena EU poner fin a Delta-AeroméxicoLa medida busca impactar en la coordinación de vuelos entre Estados Unidos y México, afectando la capacidad de las aerolíneas para fijar precios y programación de vuelos.
La Administración del Presidente Donald Trump ordenó a Delta Airlines y Aeroméxico poner fin a empresa conjunta antes del 1 de enero que les permite coordinar decisiones de programación, precios y capacidad para vuelos entre Estados Unidos y México.
El Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos propuso en julio la medida como parte de una serie de acciones dirigidas a la aviación mexicana.
