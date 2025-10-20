Acudirá Médicos Sin Fronteras a Hidalgo

Acudirá Médicos Sin Fronteras a HidalgoLa intervención se centra en garantizar el acceso a servicios médicos esenciales y suministros vitales en zonas vulnerables de Hidalgo.
Integrantes de Médicos Sin Fronteras anunciaron que acudirán al estado de Hidalgo, donde ya se preparan brigadas para ofrecer atención médica primaria, apoyo psicosocial y entrega de suministros de higiene a las comunidades indígenas afectadas por las intensas lluvias.
Informaron que, ante las afectaciones registradas en Huehuetla, San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria, ubicadas en la región Otomí-Tepehua un grupo de especialistas se movilizará para responder a las necesidades de salud de estas poblaciones, que resultaron gravemente damnificadas.
"Nuestro objetivo es garantizar el acceso a servicios de salud primaria, brindar apoyo psicosocial y distribuir suministros de higiene y uso personal", señalaron representantes de la organización.
Advirtieron que, tras los daños ocasionados por las lluvias que provocaron el desbordamiento de ríos y deslaves, existe un alto riesgo de morbilidad y mortalidad debido a la descompensación de pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o asma.
Asimismo, alertaron sobre el riesgo de transmisión de enfermedades por vectores a causa del agua estancada y las precarias condiciones sanitarias que prevalecen en la región. También enfatizaron la importancia de atender el deterioro de la salud mental derivado del trauma y el desplazamiento de familias.
La situación, destacaron, afecta principalmente a personas en condición de vulnerabilidad que tienen alguna discapacidad o padecimientos crónicos, por lo que consideraron imperante garantizar el acceso a servicios de salud y saneamiento, con el fin de prevenir brotes epidémicos y muertes evitables.