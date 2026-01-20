Doble homicidio en Culiacán; matan a adolescente y un médico

CULIACÁN, Sin.- En puntos distintos del municipio de Culiacán fueron privados de la vida con disparos de armas de fuego un adolescente de nombre Maximiliano "N", de 17 años y un médico de nombre Jesús Manuel "N", de 33 años, cuyo cuerpo quedó dentro de su propio consultorio.

Detalles del homicidio del médico Jesús Manuel N

Frente a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el centro de la sindicatura de Costa Rica, en un consultorio privado, un médico fue asesinado a balazos por personas desconocidas, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las primeras investigaciones de este homicidio.

El consultorio médico se ubica sobre la avenida San Rafael, como parte de una empresa que brinda diversos servicios de estudios clínicos y atención médica, donde, el doctor Jesús Manuel "N" entró a cubrir el horario de prestación de servicios nocturnos. Los paramédicos que fueron notificados sobre una persona herida en la avenida principal del centro de la sindicatura de Costa Rica. Al revisar al cuerpo determinaron que no presentaba signos vitales, por lo que se avisó a los peritos judiciales.

Circunstancias del asesinato del adolescente Maximiliano N

En el sector del Barrio, en la parte oriente de Culiacán, hombres armados derribaron el portón de una vivienda ubicada en un conjunto habitacional privado, en donde asesinaron a balazos a un adolescente de nombre Maximiliano "N" de 17 años. Sobre la calle Tailandia, en la privada Punto Oriente, quedó el cuerpo del menor, por lo que elementos de la Policía Estatal Preventiva y municipal que llegaron al sitio, resguardaron la escena del homicidio, para que los peritos forenses realizaran sus labores.