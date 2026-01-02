Sheinbaum pide a Segob ampliar protección a periodistas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) extender las atribuciones del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de que también pueda brindar acompañamiento a comunicadores que enfrenten procesos judiciales.

Acciones de la autoridad para proteger a periodistas

Aclaró que esta expansión sea que el trasfondo del caso esté relacionado con el ejercicio de la libertad de expresión. Al ser cuestionada sobre el caso del periodista veracruzano Rafael León Segovia, quien fue acusado de cargos de terrorismo y actualmente se encuentra bajo prisión domiciliaria por un año, la mandataria federal subrayó que la libertad de expresión debe estar por encima de cualquier otra consideración.

"Mi opinión y nuestra opinión como gobierno es que por encima de todo está la libertad de expresión. Incluso le pedí a la secretaria de Gobernación que, si es necesario, el mecanismo de protección a periodistas se acerque o desee acercarse a los periodistas que están acusados", expresó.

Detalles sobre el caso de Rafael León Segovia

Sheinbaum explicó que el objetivo central es garantizar la protección de los comunicadores, y señaló que en este tipo de casos puede ampliarse la atribución del mecanismo federal para incluir a periodistas que enfrenten acusaciones penales, siempre que así lo soliciten. "Lo que queremos esencialmente es la protección, pero en este caso se puede extender esta atribución a la protección de los periodistas que están acusados, que lo haga", indicó.

No obstante, la Presidenta aclaró que, si un periodista comete un delito, debe responder ante la ley como cualquier otra persona, aunque insistió en que cuando el fondo del asunto esté vinculado con la libertad de expresión, esta debe prevalecer. "Si el asunto de fondo tiene que ver con la libertad de expresión, siempre hay que elegir la libertad de expresión por encima de todo", afirmó, al reiterar que pidió a la titular de Gobernación que, si así lo desean los periodistas, puedan acercarse al Mecanismo de Protección Federal para recibir apoyo.

¿Qué implica la ampliación del Mecanismo de Protección?

Esta solicitud busca fortalecer el respaldo a los comunicadores en situaciones críticas, asegurando que su derecho a la libertad de expresión sea defendido y protegido adecuadamente.