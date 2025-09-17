Quita triunfo a MC en Poza Rica

Luego del recuento total de votos, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) revocó, por unanimidad, el triunfo de Movimiento Ciudadano (MC) a la Alcaldía de Poza Rica, y ordenó entregar la constancia de mayoría a la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, integrada por Morena y el Partido Verde Ecologista de México.

El pasado 1 de junio, el emecista Emilio Olvera ganó con 15 mil 384 votos, y la morenista Janeth Rodríguez se quedó en 14 mil 884 sufragios.

Sin embargo, tras la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el 10 de septiembre el OPLE realizó un recuento total, sin informar los resultados.

En su sesión pública de este martes, los magistrados del Tribunal Electoral local determinaron modificar el cómputo derivado del recuento total de votos, en el que se advirtió un cambio de ganador en la fórmula que obtuvo la mayor votación.

La Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz informó que, considerando los resultados consignados en 51 constancias de resultados levantadas en la diligencia de recuento, así como la nulidad de dos casillas, la coalición morenista obtuvo 14 mil 823 votos, frente a 14 mil 304 de Movimiento Ciudadano, es decir, una diferencia de 519 sufragios, equivalentes al 0.91 por ciento.

"En virtud de lo anterior, propongo confirmar la validez de elección, revocar la constancia de mayoría entregada a la fórmula de Movimiento Ciudadano y ordenar al Consejo General del OPLE que en las próximas 24 horas siguientes a la notificación de la sentencia que está a consideración, expida las constancias de mayoría, a favor de la fórmula postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, integrada por Morena y el Partido Verde Ecologista", dijo.

Respecto al agravio de violencia política en razón de género, se acreditó la existencia de publicaciones que configuraron este tipo de violencia, pero los magistrados consideraron que no tuvo efectos prácticos sobre el resultado, ya que de cualquier forma se registró un cambio en la fórmula ganadora.



