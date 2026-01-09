Atacan e incendian inmueble con explosivos artesanales en Mazatlán

CULIACÁN, Sin.- En la ciudad de Mazatlán se volvió a registrar un nuevo ataque a un inmueble con artefactos explosivos artesanales en la colonia Flores Magón, lo que provocó daños y generó un incendio que requirió la intervención del cuerpo de bomberos, sin que se reportaran personas lesionadas.

Detalles del ataque explosivo en Mazatlán

Según el reporte, personas desconocidas que viajaban en una motocicleta arrojaron a una vivienda ubicada sobre la calle de la Rosa, que en el pasado presuntamente funcionó como un casino clandestino con maquinitas tragamonedas, un artefacto explosivo improvisado, cuya fuerza cimbró varias viviendas cercanas.

Dado que el fuego se extendió rápidamente en dicha vivienda, el personal del cuerpo de bomberos de Mazatlán, con respaldo de policías y elementos del ejército, actuaron rápidamente para sofocar las llamas y realizaron una inspección en el interior sin encontrar personas.

Acciones de los cuerpos de seguridad tras la explosión

El pasado 15 de diciembre, un negocio de venta de cerveza ubicado muy cerca del parque Martiniano, en el puerto, fue semidestruido por el estruendo de un artefacto explosivo que presuntamente fue lanzado por personas ajenas. Una de las versiones dadas a conocer es que personas desconocidas arrojaron un artefacto explosivo al negocio y huyeron rápidamente del lugar. La detonación cimbró varios locales y viviendas cercanas en la avenida Gutiérrez Nájera, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las primeras indagaciones.

Impacto de la violencia en la comunidad de Mazatlán

Este acto de violencia se sumó a otro similar registrado la noche del martes 18 de noviembre cuando se reportó un fuerte estruendo que produjo una explosión que se sintió en varias calles cercanas a un expendio de cerveza, por lo que vecinos lo reportaron a los cuerpos de seguridad y de auxilio.