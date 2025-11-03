Explosión de carro alegórico deja ocho heridos en Mazatepec

Un carro alegórico con pirotecnia, el cual participaba en el desfile de Día de Muertos, explotó y dejó ocho personas heridas en el municipio de Mazatepec, suroeste de Morelos.

Un video captó el estallido y los gritos de miedo de los habitantes que presenciaban el paso de los vehículos adornados del Día de Muertos. El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 horas sobre la calle 5 de Febrero, en la colonia Justo Sierra, donde un tractor jalaba una plataforma decorada con motivos alusivos a la celebración. De acuerdo con los testigos, una chispa habría encendido los cohetes que formaban parte del adorno, causando una fuerte detonación.

¿Qué ocurrió?

El estallido alcanzó a personas que iban a bordo de este carro alegórico y a vecinos que observaban el paso del contingente, lo que generó momentos de pánico entre los asistentes. Protección Civil Morelos precisó que durante la caravana "Almas que Andan, Luces que Guían", se presentó el "incidente" asociado al uso de pirotecnia.

El hecho tuvo lugar cuando se activaron luces pirotécnicas en un carro alegórico del contingente, lo que provocó la explosión de un artefacto en la parte trasera del vehículo, donde se encontraban integrantes del grupo.

La Secretaría de Salud confirmó que ocho personas arribaron al Hospital General de Tetecala para valoración médica; todas se reportan fuera de peligro, ya que únicamente necesitaron suturas y curaciones.

Las autoridades locales han comenzado a investigar las causas del incidente y han emitido recomendaciones sobre el uso de pirotecnia en eventos públicos.

La Secretaría de Salud ha estado en contacto con los heridos y sus familias para asegurar que reciban la atención necesaria. Se espera que se tomen medidas para evitar que incidentes como este se repitan en futuras celebraciones.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Este incidente ha generado un debate sobre la seguridad en eventos públicos que involucran el uso de pirotecnia. Los organizadores del desfile han expresado su preocupación y han prometido revisar los protocolos de seguridad para garantizar la integridad de los asistentes en futuras celebraciones.