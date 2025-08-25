Ricardo Salinas Pliego critica respuesta de la FGR ante confesión de 'El Mayo'

Ismael "El Mayo" Zambada, identificado como uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable ante un tribunal federal en Nueva York.

En su declaración, admitió haber dirigido operaciones de tráfico de cocaína desde Colombia hacia México, utilizando medios marítimos y aéreos para llevar la droga hasta la frontera con Estados Unidos.

También reconoció que su organización mantuvo vínculos con funcionarios, elementos de seguridad y mandos militares mexicanos, para facilitar sus operaciones ilícitas.

Tras conocerse esta confesión, el empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, se pronunció en sus redes sociales sobre el alcance que podrían tener las declaraciones del capo.

En una publicación realizada en la plataforma X, compartió un video donde una reportera cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la inquietud que pueda generar este caso dentro del gobierno federal.

La presidenta respondió que cualquier testimonio relacionado con México debe ser analizado por la Fiscalía General de la República (FGR) y respaldado con pruebas. En reacción a esa postura, el magnate propuso públicamente que se utilice el mismo estándar probatorio que se aplicó en el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, condenado en Estados Unidos por su vínculo con el narcotráfico.

"Yo propongo que sea con el mismo tipo de pruebas que sentenciaron a García Luna, para que sea con la misma vara con la que los midan a todos", escribió.

Además de su propuesta, el "Tío Richie" criticó la respuesta ofrecida por la presidenta mexicana, a quien pidió aclarar cuáles son las "famosas pruebas" necesarias para actuar en este tipo de casos.

"Que nos digan cuáles son las ´famosas pruebas´ que necesitan para actuar, porque hay videos, reportes de inteligencia, audios, contratos, fotos, llamadas, transferencias bancarias entre narcopolíticos y criminales, etc.", expresó.