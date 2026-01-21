BMV cierra en máximo histórico

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) alcanzó este martes un máximo histórico al cerrar en 67 mil 683 puntos, tras avanzar 0.3%, en una jornada marcada por la volatilidad en los mercados internacionales y el contraste con las fuertes caídas registradas en Estados Unidos.

¿Qué factores impulsaron el récord de la BMV?

El desempeño del mercado accionario mexicano destacó frente a sus pares de Wall Street, donde los índices cerraron con pérdidas generalizadas. El Nasdaq encabezó los retrocesos al caer 2.4%, seguido del S&P 500, que perdió 2.1%, mientras que el Dow Jones retrocedió 1.8%, presionado por tensiones económicas y políticas entre Estados Unidos y Europa.

Analistas señalaron que el avance de la BMV respondió a una combinación de factores internos, entre ellos expectativas positivas sobre empresas clave del índice, así como una percepción de mayor resiliencia del mercado mexicano frente a los choques externos. Esto permitió que el índice líder superara su anterior récord y marcara el mejor cierre de su historia.

Impacto de la volatilidad internacional en los mercados

En contraste, los mercados estadounidenses enfrentaron una jornada complicada debido a un aumento en la aversión al riesgo, derivado de la incertidumbre geopolítica y las preocupaciones sobre el crecimiento económico global. Estos factores generaron ventas masivas, particularmente en el sector tecnológico.

Análisis del desempeño de la Bolsa Mexicana frente a EE.UU.

Con este nuevo máximo histórico, la Bolsa Mexicana de Valores refuerza su posición como uno de los mercados emergentes con mejor desempeño reciente, aunque especialistas advierten que el entorno internacional seguirá influyendo en la volatilidad de las próximas sesiones.