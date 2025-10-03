Corte honra a víctimas del 68

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) guardó un minuto de silencio con motivo del aniversario este jueves de la represión estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Es la primera vez en su historia, que la Corte rinde homenaje a víctimas de los hechos ocurridos hace 57 años en la capital del país.

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Corte, afirmó que el máximo tribunal del país no debe olvidar acontecimientos de esta naturaleza en su búsqueda permanente por hacer justicia en este país.

Al término de la sesión ordinaria, celebrada en la sede alterna del Alto Tribunal, la ministra Lenia Batres Guadarrama planteó al pleno guardar un minuto de silencio por la memoria de quienes murieron y por la no repetición de un acto represión como el que se registró hace 57 años en la plaza de las Tres Culturas de la Unidad Habitacional Tlatelolco, que fue reconocido como de lesa humanidad.

"Quisiera proponerle a este pleno que guardáramos un minuto de silencio. El 2 de octubre de 1968, el Estado mexicano, como es totalmente sabido y además confirmado así por los propios órganos del Estado, reprimió una manifestación estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas de la Unidad Habitacional Tlatelolco, creo que es muy importante hacer memoria en un hecho de reivindicación de nuestra memoria también traer al cumplimiento del Estado de derecho, un Estado de derecho que respete los derechos humanos de las personas no reprimiendo", señaló Batres.

CDMX RECUERDA

TLATELOLCO

En el marco de la conmemoración por los 57 años de la Masacre de Tlatelolco, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoció al Comité del 68, por su lucha y esfuerzo en la búsqueda de justicia y verdad.

En la Plaza de las Tres Culturas, la mandataria afirmó que la masacre de Tlatelolco no se puede entender como un hecho aislado, pues afirmó que fue el "desenlace brutal" de un movimiento estudiantil, que en apenas unos meses, había logrado despertar la simpatía de amplios sectores sociales y había encendido una llama democrática que el viejo régimen no estaba dispuesto a tolerar.

"Hago el día de hoy, un reconocimiento al Comité del 68, por toda su lucha, su esfuerzo, su búsqueda de la verdad; su lucha por la justicia. Demos un fuerte aplauso al Comité del 68, y a todos los protagonistas que siguen aquí con nosotros, pero sobre todo, a los que ese día resultaron muertos debido a estas acciones. Hoy quiero saludar al Comité, y decirles que reconocemos el acompañamiento que han hecho en todas las luchas y las causas", dijo.