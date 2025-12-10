UNAM anuncia incremento de matrícula para 2026

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que si bien el periodo 2024-2025 estuvo caracterizado por momentos complejos y difíciles, la gestión que encabeza el rector Leonardo Lomelí Vanegas se ha centrado de manera especial en incrementar la oferta educativa.

A través de un comunicado, precisó que para el ciclo escolar 2025-2026 la UNAM incrementó en más de mil 500 los espacios adicionales en educación media superior, permitiendo atender a 35 mil 195 alumnas y alumnos de nuevo ingreso en este nivel, sumando actualmente a casi 380 mil estudiantes, desde iniciación universitaria hasta posgrado.

Acciones de la UNAM para el ciclo escolar 2025-2026

Afirmó que este crecimiento cuantitativo se complementó con una expansión de la oferta académica a nivel nacional. Se inauguró la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Unidad Oaxaca, con cinco nuevas licenciaturas; esta expansión se extendió a las ENES Morelia, León, Juriquilla y Mérida, que sumaron más carreras a su oferta académica, fortaleciendo la presencia de la Universidad en diversas regiones.

Al hacer un balance de este año que está por concluir, agregó que el apoyo integral a la comunidad estudiantil es y será la prioridad de la Universidad, dado que en 2025 se otorgaron más de 170 mil becas, incluyendo la nueva Beca Ifigenia Martínez, diseñada como un complemento para la alimentación de los estudiantes que así lo requiera.

Nuevas becas y programas de salud mental para estudiantes

Precisó que 106 mil de bachillerato reciben la beca Benito Juárez del gobierno federal, y que alrededor de 280 mil estudiantes de la UNAM, desde bachillerato hasta posgrado, tienen alguna beca.

Externó que el bienestar emocional adquirió un papel central con la consolidación del Programa Universitario de Cuidado y Apoyo a la Salud Mental y programas como "Espora Psicológica", Salud Comunitaria, así como el Programa Universitario Cultura de Paz, con los que se busca fortalecer entornos sanos y empáticos en donde las y los estudiantes puedan desarrollar todo su potencial.

Mejoras en infraestructura educativa en la UNAM

Mencionó que en materia de infraestructura destacó el avance en el Programa de Rehabilitación de Espacios, con énfasis particular en el fortalecimiento del equipamiento para hacer más seguro el acceso y los entornos alrededor del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur, al igual que más trabajos que se están acordando con las comunidades de otros espacios de educación media superior.

Dijo que durante 2026 continuará trabajando con responsabilidad, transparencia y cercanía con la comunidad para responder con firmeza y planeación estratégica a los retos del nuevo año.

"El compromiso de la comunidad seguirá formando personas egresadas e investigadoras que sigan aportando al desarrollo del país", aseguró.