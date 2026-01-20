Recibe a gobernadora general de Canadá

El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió este lunes en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a Mary Simon, gobernadora general de Canadá, quien inició una visita oficial a México como parte del fortalecimiento de la relación bilateral entre ambos países.

¿Qué temas se abordarán en la reunión con Claudia Sheinbaum?

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la agenda de la gobernadora general incluye una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, programada para este martes, en la que se abordarán temas prioritarios de la cooperación México–Canadá.

Detalles de la visita de Mary Simon a México

De acuerdo con la Cancillería, la visita de Mary Simon busca dar seguimiento a los acuerdos derivados de la visita oficial que realizó el primer ministro canadiense, Mark Carney, en septiembre del año pasado, así como profundizar el diálogo sobre políticas públicas a favor de los pueblos indígenas en ambas naciones.

Mary Simon, quien funge como jefa de Estado de Canadá desde 2021, es la primera persona indígena en ocupar el cargo de gobernadora general en ese país. Su agenda se ha caracterizado por impulsar temas de reconciliación social, bienestar de los pueblos originarios, salud mental, diversidad, inclusión y protección del medio ambiente.

Importancia de la relación bilateral entre México y Canadá

En la recepción realizada en el AIFA, la gobernadora general estuvo acompañada por su esposo, Whit Fraser, y contó con la presencia del subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, así como del embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, quienes resaltaron la importancia estratégica del vínculo entre ambas naciones.