Oposición arremete contra Max Arriaga tras dichos de la SEP

Tras las declaraciones del director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, quien acusó al secretario Mario Delgado de pretender privatizar la educación, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, y la senadora priísta Carolina Viggiano, comentaron que dicha dependencia de gobierno debe estar al servicio del pueblo de México, no de una ideología "narcomorenista podrida", y pidieron su destitución.

¿Qué declaraciones hizo Marx Arriaga sobre la educación?

En redes sociales, el dirigente del PRI cuestionó lo que pretende el funcionario con esa clase de acusaciones y al proponer la creación de comités de defensa del "obradorismo". "¿Qué pretende? ¿Enseñarles a los niños que abrazar al crimen organizado está bien? ¿Hacerles creer que el narcodictador Nicolás Maduro es un ejemplo a seguir? ¿Promover la ineptitud como modelo aspiracional? ¡Es una mentada de madre!", señaló.

"¡Esto ya parece torneo nacional de la pend... más grande en los gobiernos de Morena! El imbécil de @MarxArriaga salió a decir que hay que 'refundar la SEP' y crear 'comités de defensa del obradorismo'. ¡Qué ching.... es esa!", escribió en su cuenta de X. "¿Quién carajos se cree este pend... para andar llamando a militarizar la educación con un discurso lleno de fanatismo y estupidez? La SEP no es su juguete político. Es una institución que debería estar al servicio del pueblo, no de una ideología narcomorenista podrida", recalcó.

Moreno afirmó que lo bueno de estas declaraciones es que revelan que "ni entre ellos (los funcionarios de Morena) se soportan". Dijo que lo malo es que su brutalidad se lleva entre las patas lo más preciado que tenemos como país: La educación de nuestras niñas y niños. "Esto no es gobierno, es una secta. Pero les queda poco. El pueblo ya despertó, y no les va a perdonar tanto daño. ¡Tiempo al tiempo! ¡Van a caer! ¡2027 y 2030 vota México!", concluyó su mensaje.

Acciones del PRI ante las declaraciones de Arriaga

Por otro lado, Viggiano Austria, que además se desempeña como secretaria general del Partido Revolucionario Institucional, advirtió que debe ser removido de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, debido a que es un peligro para el sistema educativo nacional que ha dado pie a la gran nación que hoy somos. En entrevista, esta legisladora afirmó que Arriaga está "obsesionado con la ideología" y carece de la solidez intelectual y cultural que se requiere para estar al frente de un área tan relevante.

"Yo creo que sí amerita que este señor sea removido. La presidenta (Claudia Sheinbaum) debería tomar con seriedad este asunto, no es cualquier tema, es un asunto muy delicado, es una locura, sin duda alguna. La presidenta debería tener con esto totalmente la evidencia, la prueba de que no es una persona que tenga la solidez intelectual, cultural, para poder estar frente a un área tan relevante. Él está obsesionado y tiene fobias, y no puedes tener a una persona que tiene filias y fobias en un área de esa naturaleza, donde tienes que fomentar la libertad de pensamiento, donde tienes que fomentar valores que nos hagan una nación diversa, plural, una nación que esté basada en la ciencia y por supuesto, principios nacionalistas que han dado origen a esta gran nación que hoy tenemos, que es México", puntualizó.

"Creo es que este señor Marx (Arriaga) lo que está queriendo hacer con los niños es criminal. Él quiere ideologizar, y esto de armar comités de defensa tiene su antecedente tanto en Cuba como en Venezuela. Solo se defiende aquello que tiene que defenderse. Yo creo que en México desde Vasconcelos hemos tenido una discusión y una construcción sobre la educación pública, laica y gratuita, que ha dado pie a esta gran nación, porque sobre esas bases es que hemos avanzado", enfatizó.

Carolina Viggiano cuestionó cómo pretende Arriaga decir que va a armar comités de defensa para defender al obradorismo y evitar la privatización de la educación. "Nosotros nunca permitiríamos la privatización de la educación, es parte de nuestra lucha de justicia social en el PRI, y te aseguro que nadie lo va a permitir", aseguró.

"Este señor quiere implantar una sola ideología en México socialista, y quiere también una sola ideología política partidista. Entonces, realmente me parece que es un peligro su famosa Nueva Escuela Mexicana. Yo he escuchado a varios maestros decir que es algo que no es de avanzada, que no ayuda a que se fortalezca en la ciencia el sistema educativo, al contrario, se ha debilitado mucho todo lo que tiene que ver con ciencia, y ellos están realmente emproblemados, porque además ni siquiera ha habido capacitación suficiente, y me parece que esto evidencia entre Mario Delgado y él, pues un abismo, una diferencia".

La legisladora priista indicó que espera que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, después de que ya pasó más de un año de que llegó a la SEP, tenga muy claro que el reto es enorme y que hoy México ha retrocedido enormemente. "Y de lo que se trata es de cambiar pero hacia adelante, de avanzar ante un mundo digital, ante un mundo donde las tecnologías están dominando el mundo educativo y laboral, yo esperaría que el secretario Delgado tenga claridad de esto, y este señor con esta postura ideológica, simple y sencillamente hace que haya confusión y retroceso", concluyó.