Asume Comisionada Nacional de Búsqueda

CIUDAD DE MÉXICO.- Martha Lidia Pérez Gumecindo rindió protesta este viernes como la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Al reconocer que la búsqueda de personas es una prioridad nacional, la abogada veracruzana se comprometió a no dejar casos impunes.

Pérez Gumecindo informó que su primera acción al asumir el cargo será convocar a sesionar al Sistema Nacional de Búsqueda, en el que también participarán los consejeros ciudadanos, recién elegidos por el Senado.

Asimismo, convocará a diálogos con los colectivos y familiares para escuchar sus inquietudes.

Añadió que elaborará un diagnóstico sobre el estado que guarda la CNB tras la salida de su antecesora, Teresa Guadalupe Reyes.

"Me encargaré de elaborar un diagnóstico del estado en el que se encuentra la Comisión Nacional de Búsqueda de personas a efecto de que todos los recursos humanos y materiales con los que contamos se utilicen en beneficio de las actividades de búsqueda e identificación de personas", declaró.

Aseguró que colaborará de la mano con las familias, con la Fiscalía General de la República, sus homólogas estatales y las Comisiones de búsqueda locales.

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, le encomendó homologar el protocolo nacional de búsqueda conforme a la nueva reforma a la ley general y el decreto presidencial en la materia.

Como Comisionada Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez deberá encargarse de coordinar la búsqueda en vida y forense de personas junto a las autoridades y colectivos.