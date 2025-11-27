Acusan de misógino a Cuauhtemoc Blanco

En plena sesión, la diputada del PT, Martha Aracely Cruz Jiménez, acusó de misógino a Cuauhtémoc Blanco, motivo por el que la denuncia fue turnada a la Comisión de Ética.

¿Qué ocurrió?

En la sesión de este miércoles, la congresista pidió la voz desde su curul para hacer pública la querella: "Para denunciar un acto de acoso en este recinto. Hoy me veo obligada a levantar la voz para denunciar un hecho que no solamente me afectó a mí, sino que refleja un problema mucho más profundo de nuestra cultura institucional.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En este recinto, en pleno ejercicio de mis funciones, fui objeto de una forma de violencia simbólica y sexual, la simulación de un beso, un gesto que algunos intentan minimizar, pero que constituye una modalidad clara de acoso sexual", expresó.