´Amaga Morena a los opositores´, acusa líder del PAN

Ciudad de México.- El dirigente nacional del PAN y senador, Marko Cortés, denunció, de nuevo, que Morena y el Gobierno federal buscan comprar el voto en el Senado que les falta para aprobar la reforma al Poder Judicial y que incluso ha amenazado a los legisladores de Oposición y a sus familias.

"Están generándoles diferentes carpetas de investigación y están amenazándolos a ellos y a su familia y están buscando sobornarlos con múltiples ofrecimientos desde sus estados y desde la federación, esto es inaceptable", afirmó en rueda de prensa en Querétaro.

El presidente del PAN, un partido que tiene 22 senadores, exigió al Gobierno federal que acepte que con sus 85 curules no completa los 86 senadores o la mayoría calificada de dos terceras partes en la Cámara, necesarios para cambiar la Constitución y detenga las amenazas e intentos de compra.

"Yo exijo al Gobierno federal que reconozca que el pueblo de México no les dio mayoría calificada en el Senado, ni siquiera con la sobrerrepresentación tuvieron la mayoría calificada para hacer cambios a la Constitución a su gusto y capricho; que acepten el veredicto de la gente y que no quieran tener a la mala lo que no pudieron tener con votos", agregó Cortés.

El panista asistió al tercer informe de Gobierno de Mauricio Kuri, en Querétaro, y ahí reafirmó que los senadores panistas votarán en contra de la iniciativa propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para que los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial sean elegidos por votación directa a partir de las propuestas, en su mayoría, del Presidente y de quien tenga mayoría en el Congreso.

"No basta el voto en contra, hay que estar presentes porque una ausencia provocaría que el régimen morenista tuviera mayoría calificada y por ello yo sí confío en que van a ser leales con las y los mexicanos que los eligieron", dijo el líder del PAN.

Hasta ahora, los 43 senadores de la oposición, 22 del PAN, 15 del PRI, 5 de MC y uno que fue expulsado de la bancada priista han afirmado que no aprobarán la reforma prevista para dictaminarse en comisiones este domingo; será leída en el Salón de Plenos el martes y votada al día siguiente.