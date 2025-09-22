Auge comercial Canadá y México

Dos días después de concluida su visita a México, el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, destacó la integración económica que hay entre los dos países y el fortalecimiento comercial de la industria canadiense.

En un video publicado en redes sociales, se observa a Carney compartir un pan de muerto con la Ministra de Relaciones Exteriores, Anita Anand; y el Ministro de Relaciones Comerciales entre Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, al tiempo que dice que la harina con la que fue hecho procede de su país, de la región de Manitoba.

"El buen trigo de Manitoba ha recorrido un largo camino a través de todo México para convertirse en esos panes que acabo de comer", expresó.

El video fue grabado el viernes pasado en el patio ferroviario de Ferrovalle, que pertenece a Canadian Pacific Kansas City (CPKC), cuyos carrotanques transportan la harina que se comercializa en México.

"Desde una granja en Manitoba hasta una panadería en Ciudad de México. Nuestras relaciones comerciales se traducen en más negocios para los canadienses. Nos centramos en fortalecer y diversificar dichas alianzas para que nuestras industrias, trabajadores y agricultores puedan abastecer a una mayor parte del mundo con productos canadienses", posteó Carney en su cuenta de X.

El jueves pasado, Carney y la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvieron en Palacio Nacional y dieron a conocer el Plan de Acción México-Canadá 2025-2028 que, entre otras cosas, contempla fortalecer la cooperación comercial

"Reiterando su compromiso compartido con los mercados abiertos y predecibles, México y Canadá se comprometen a colaborar bilateralmente, y con Estados Unidos, para proteger y fomentar la sólida base de su integración económica, la cooperación regulatoria y fortalecer los vínculos de las cadenas de suministro mutuamente beneficiosas, con miras a seguir consolidando a América del Norte como la región más competitiva del mundo", se lee en el documento.

Además de integrantes de su Gabinete, Carney estuvo acompañado por un grupo de empresarios, entre ellos, Keith Creel, presidente y director ejecutivo de CPKC; François Poirier, director ejecutivo de TC Energy; Scott Thomson, presidente y director ejecutivo de Scotiabank; así como Nancy Southern, presidenta y directora ejecutiva de ATCO, empresa de energía, construcción y defensa con sede en Calgary.







