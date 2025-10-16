SEP: 821 planteles educativos resultaron dañados por fuertes lluvias

Mario Delgado Carrillo, titular de Educación Pública (SEP), informó que 821 planteles educativos resultaron dañados por las fuertes lluvias del pasado fin de semana, todos los cuales, destacó, están asegurados.

En enlace a la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario detalló que 303 planteles resultaron dañados en Veracruz, 209 en Hidalgo, 176 en Puebla, 71 en Querétaro y 62 en San Luis Potosí.

Indicó que estos planteles tuvieron diversos niveles de daño: desde escuelas inundadas y llenas de lodo hasta algunas que tuvieron daños en el mobiliario y en su estructura.

"Tenemos, Presidenta, al momento registrados 821 de planteles afectados: en Hidalgo, 209, 176 en Puebla, 71 en Querétaro, 62 en San Luis Potosí y 303 planteles en Veracruz.

"El nivel de afectación es muy variado: desde escuelas que se inundaron, quedaron llenas de lodos, se dañó el mobiliario, hay escuelas que sí tienen daño estructural. Estamos revisando, valorando de cada una de las escuelas".

En Palacio Nacional, el titular de la SEP indicó que también se le ha dado seguimiento a las escuelas que por sus condiciones no tienen clases por las condiciones ocasionadas por las lluvias.

"Pues obviamente no puede haber clases, se ha decretado la suspensión de clases y también tenemos ya la recuperación en algunas escuelas", mencionó.

Todos los planteles están asegurados

Mario Delgado destacó que todos los planteles de nivel básico y todos los de Educación Media Superior están asegurados con Agroasemex, e indicó que en esta emergencia se habilitó un nuevo sistema de registro de siniestros para que todas las intervenciones que están haciendo los municipios o los gobiernos de los estados tengan la cobertura del seguro.

Señaló que desde ayer, los Servidores de la Educación de la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez están visitando cada uno de los planteles afectados para hacer una valoración de los daños.

El titular de la SEP resaltó que el seguro está activo para cubrir todos los gastos inmediatos por labores de limpieza, desazolve, mobiliario y equipo, y donde haya daños estructurales

"Con mucha sensibilidad y dependiendo de cómo esté la situación en cada municipio, en cada población, donde no se pueda regresar a clases por los daños de la infraestructura o de las casas, los maestros, pues también sufrieron afectaciones en sus casas; con mucha sensibilidad vamos a ir decretando en dónde podemos ir regresando a clases vía remota, donde las condiciones lo permitan, para que no perdamos mucho tiempo sin clase".

Informó que desde el día de ayer ya inició la reposición de Libros de Texto Gratuitos en algunas escuelas

"Quiero aprovechar, Presidenta, para agradecerles sinceramente a los maestros, maestras, directores, directoras, a las madres y padres de familia que de inmediato acudieron a labores de limpieza en sus escuelas para que los niños puedan regresar lo más pronto posible a clases.