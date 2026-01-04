Senadora busca que aguacate mexiquense se consuma en el Super Bowl

El Senado de la República alista un punto acuerdo que permitiría que el aguacate producido en el Estado de México sea consumido en el próximo Super Bowl a realizarse en San Francisco, California, el próximo 8 de febrero.

La senadora del Estado de México, Mariela Gutiérrez Escalante, busca fortalecer la presencia del aguacate mexiquense en Estados Unidos, por lo que exhortó a las autoridades mexicanas a impulsar la eliminación de las barreras administrativas y el acompañamiento de las autoridades sanitarias para acreditar que la entidad está libre de plagas.

¿Cómo se impulsa el aguacate mexiquense en el Senado?

Expuso que actualmente la entidad se ubica en el tercer lugar como productor de aguacate a nivel nacional, solo después de los estados de Michoacán y Jalisco, pero estimó que este potencial productivo no se ha traducido en las mismas oportunidades de comercialización y expansión.

La legisladora indicó que de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal (Sader), se tiene registro que en la región sur del Estado de México, se cultivan más de 12 mil 941 hectáreas dedicadas a este fruto.

Acciones del Senado para la exportación de aguacate

Aseveró que impulsa un punto de acuerdo ante el Senado y que acudirá a la instancia necesaria para lograr que, en el ámbito de sus atribuciones, implemente mesas de trabajo y mecanismos específicos para integrar a los pequeños productores de aguacate del Estado de México en los acuerdos comerciales y programas de fomento vigentes, principalmente para la exportación a los Estados Unidos de América.

Mariela Gutiérrez consideró que es urgente homologar las condiciones, certificaciones y garantías de venta con las que ya cuenta Michoacán, para asegurar que el "oro verde" mexiquense tenga el acceso al mercado que merece, detonando así el bienestar y la justicia económica para la entidad.

Producción de aguacate en el Estado de México

Mediante un punto de acuerdo inscrito en la Gaceta del Senado, señaló que el próximo año el gobierno mexicano entrará en el proceso de revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, en el que se debe considerar esta situación.

"Es fundamental que los municipios aguacateros del Estado de México, con el apoyo y acompañamiento de las autoridades mexicanas, puedan lograr la acreditación ante las autoridades de los Estados Unidos", expuso la también secretaria de la Mesa Directiva.