Mariana Rodríguez: "Samuel, I'm sorry el Parque Libertad se va a quedar"

MONTERREY, NL.- La candidata de MC a la Alcaldía Regia, Mariana Rodríguez, aseguró que tras dialogar con su esposo, el Gobernador Samuel García, logró cancelar la construcción del Hospital Infantil en el Parque Libertad.

En un evento en el predio donde estaba el Penal del Topo Chico, la emecista dijo que, de ganar la Alcaldía, haría una consulta entre vecinos para ver cuáles son las mejoras que se deben realizar en el parque.

"En nuestros recorridos ustedes nos dijeron 'queremos que el Parque Libertad se quede, que vuelva a tener vida y que no se construya aquí el hospital'.

"Por eso me llevé la tarea de decirle a Samuel, I'm so sorry (lo siento) la gente quiere el parque y el Parque Libertad se va a quedar".

Rodríguez arribo al lugar poco despues de las 20:00 horas en compañía de la candidata al Senado Martha Herrera y otras candidatas emecistas.

Previo al discurso de Mariana, hubo música en vivo y repartieron alimentos gratis como frituras y tostadas.

En agosto del año pasado, el Gobierno Estatal anunció que en el Parque Libertad se construiría un nuevo hospital infantil.

El proyecto fue rechazado por algunos vecinos del sector, que incluso, realizaron bloqueos de vialidades para que el nosocomio se construyera en otro sitio.

Durante meses hubo una pugna entre un grupo de vecinos y autoridades estatales.

El 16 de abril ingresó maquinaria al predio para demoler un edificio abandonado del ex Penal de Topo Chico, lo que desató nuevas protestas.