Inauguran Centro Violeta en Guadalupe, NL

Mariana Rodríguez, titular de AMAR en Nuevo León, inauguró el Centro Violeta de Atención Integral a Mujeres del municipio de Guadalupe, con el fin de brindar servicios que garanticen la protección, atención y empoderamiento de las mujeres.

¿Qué servicios ofrece el Centro Violeta Guadalupe?

Rodríguez Cantú destacó que en el nuevo espacio se brindará orientación psicológica, legal y de gestoría a niñas, adolescentes y mujeres. "En este lugar podrás encontrar un lugar seguro, confiable y recibir el acompañamiento que necesitas, desde abogados que les van a orientar con claridad hasta psicólogos y trabajadores sociales que van a fortalecerlas en todo el proceso", resaltó.

En el evento organizado por la Secretaría de Mujeres, señaló que la creación de estos centros, así como las estrategias "Ayudamos a las Mujeres", "Hecho en Nuevo León", la cobertura universal contra el cáncer de mama y la creación de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer, tienen el objetivo de ofrecer un entorno libre de violencia para las mujeres.

Acciones de la autoridad en la atención a mujeres

La secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan, señaló que la inauguración del Centro Violeta Guadalupe se realiza en el marco de los 16 días de activismo por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, periodo en el que se busca visibilizar y fortalecer los servicios de prevención, atención y orientación. "Sepan que las mujeres en Nuevo León no están solas; no vamos a permitir que haya ninguna violencia sin que se persiga. Denuncien y reporten, no están solas", afirmó.

Impacto del Centro Violeta en la comunidad

La administración estatal informó que ya suman 16 Centros Violetas creados durante el actual gobierno, y que los Centros de Atención para Mujeres pasaron de cinco a 33 espacios, donde se han atendido a más de 16 mil mujeres y otorgado más de 110 mil servicios. Tras el acto protocolario, autoridades estatales y municipales realizaron un recorrido por las instalaciones del nuevo centro, ubicado en un edificio municipal remodelado para brindar servicios psicológicos, jurídicos y de acompañamiento integral.