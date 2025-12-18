Diputada Ealy celebra posada con vecinos

La diputada federal de Morena, María Teresa Ealy Díaz, encabezó la posada navideña "Esperanza que abraza" en la colonia América, de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde más de 300 vecinos y vecinas se reunieron para celebrar la temporada y convivir con la legisladora.

Acciones de la diputada en la posada navideña

Durante el evento, Ealy Díaz participó activamente con las familias, partió piñatas, entregó dulces, juguetes y cobijas, y compartió el espacio con niños, adultos mayores y familias completas. La diputada señaló que este tipo de encuentros fortalece el tejido social y demuestra un compromiso directo con la comunidad.

Compromiso de Ealy Díaz con la comunidad

La participación de Ealy Díaz en eventos como este resalta la importancia de la convivencia y el apoyo a las familias en la temporada navideña. Su presencia y acciones reflejan un enfoque en el bienestar de los ciudadanos, promoviendo la unión y el apoyo mutuo entre los vecinos.

Detalles de la celebración en la colonia América

La posada no solo fue un momento de alegría, sino también una oportunidad para que la diputada escuchara las necesidades y preocupaciones de los asistentes, reafirmando su compromiso con la comunidad y su disposición para trabajar en conjunto por el bienestar de todos.