Se colapsan municipios de la sierra costa en Michoacán

En Boca de Apiza, un pueblo ubicado a la orilla del mar en el municipio de Coahuayana, los pescadores no han podido salir a trabajar durante las últimas semanas. A principios de septiembre se los impidieron el huracán Kay y las tormentas tropicales Lester y Madeline. Después fueron el sismo y sus réplicas.

La señora María Esther Rayas Velasco y su esposo, quien es ayudante de pescador, vivían con su hijo de 11 años en una pequeña casa de paredes de madera y techo de lámina galvanizada, construida hace dos años sobre un terreno de cuatro metros de frente por nueve de fondo.

El día del temblor apenas logró salir la familia antes de que la vivienda fuera aplastada totalmente por la barda de un inmueble vecino. También quedó destruida una ramada que tenía la mujer al frente de su domicilio para vender tacos, actividad con la que contribuía a la economía familiar.

El miércoles 21, mientras realizaba labores de limpieza en su terreno, María Esther Rayas proporcionó sus datos al personal del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM) que visitó la comunidad junto con autoridades federales y municipales.

Hasta ese día, dijo la mujer, su familia no había recibido el apoyo de despensa, cuyo envío había sido anunciado por el gobierno estatal, mientras que desde hace cuatro meses tampoco les han llegado los recursos federales de la beca escolar de su hijo.

Enfrentan familias los estragos asociados al movimiento telúrico.

CONFÍA EN RECIBIR APOYO

No obstante, ella confía en que llegará el apoyo gubernamental. "Lo principal es que me ayuden a levantar otra vez mi casita, volver a construirla; pero no se trata de pedir sólo por uno mismo: necesitamos que nos respalden a todos, porque sí está crítica la situación; muchos perdieron su casa".

Según Rayas Velasco, quien igual que muchos de sus vecinos duerme bajo un techo provisional levantado junto al sitio donde estuvo su casa, el temblor vino a complicar aún más la situación de pobreza para toda la población.

La dimensión de los daños

- Con una intensidad de 7.7 grados Ritcher y su epicentro en un punto cercano a Coalcomán, el sismo –que afectó principalmente poblaciones costeras de los estados de Michoacán y Colima– se produjo a las 13:05 horas del lunes 19. La noche del jueves 22 ya se habían acumulado más de mil 500 réplicas: la mayor de 6.9 grados, ocurrida la madrugada de ese día.

- El saldo fatal de esa semana de temblores fue de al menos cinco fallecimientos, tres en Colima y dos en la Ciudad de México, así como decenas de personas heridas.

- Aunque no hubo víctimas mortales en territorio michoacano, los mayores daños materiales, en vivienda e infraestructura pública, se registraron en los cuatro municipios referidos de la región Sierra Costa.