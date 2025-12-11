2026, Año de Margarita Maza Parada: Senado

En un acto que reivindica la participación de las mujeres en la historia de México, el Senado de la República aprobó por unanimidad con 92 votos a favor, el dictamen para declarar el año 2026 como el Año de Margarita Maza Parada, a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al respecto, la senadora por Tamaulipas Olga Sosa Ruíz dijo que se trata de una mujer que contribuyó en la construcción de la nación y este reconocimiento es para recuperar su legado que durante décadas fue invisibilizado.

"Su amor al pueblo fue reconocido durante la segunda mitad del siglo XIX, al homenajearla como "madre del pueblo", por lo que este reconocimiento histórico recuerda que las mujeres hemos participado en episodios determinantes de nuestra nación".

Por ello, el Pleno del Senado de la República, aprobó que 2026 sea el año de esta mexicana ejemplar, que en marzo se estarán cumpliendo 200 años de su nacimiento.

La senadora Olga Sosa Ruíz precisó que las mujeres han participado en episodios determinantes en México y recordar a Margarita Maza Parada, inspira a las mujeres a continuar luchando por la igualdad, incluyendo sus voces y conquistando espacios de decisión en la vida nacional.



