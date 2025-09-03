Llega Rubio al país

Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, llegó este martes a México para firmar un acuerdo en materia de seguridad y reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum.El funcionario estadounidense fue recibido en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por el Canciller Juan Ramón de la Fuente; el Embajador de su país en México, Ronald Johnson, y Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte.

Esta es la cuarta gira que Rubio realiza por el continente americano y la primera en la que visita México desde la llegada del Presidente Donald Trump a la Casa Blanca en febrero pasado.

El propósito de esta gira, en la que también visitará Ecuador, informó el Departamento de Estado, es impulsar las prioridades clave de Estados Unidos.