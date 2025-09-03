Tardó Rubio casi dos horas del AIFA a Polanco por tráfico

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tardó casi dos horas en llegar al hotel donde pernoctó en Polanco.

Una fuerte lluvia registrada en la tarde en el Valle de México provocó inundaciones en la zona de Indios Verdes y deslaves en la autopista México-Pachuca, lo que generó un intenso tráfico en la zona.

Rubio bajó de la escalinata del avión a las 18:27 horas y arribó al Hotel Presidente Intercontinental alrededor de las 20:17 horas.

El funcionario estadounidense, quien hoy se reunirá con la Presidenta Claudia Sheinbaum, no tuvo actividades públicas en la noche.

Después de la reunión con Sheinbaum, Rubio y el Canciller Juan Ramón de la Fuente ofrecerán una conferencia de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores.