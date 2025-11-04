Activista juvenil alza la voz

La joven Ana Karen Sotero, de 24 años, se convirtió en una voz representativa de la Generación Z tras su intervención en la entrega del Premio de la Juventud 2025, donde reclamó a los legisladores su falta de atención.

Ahora, la joven llama a una marcha pacífica que busca visibilizar el hartazgo de la violencia y la impunidad que golpean al país.

¿Qué ocurrió en el Premio de la Juventud 2025?

Hace unos meses, Ana protagonizó un momento que dio la vuelta en redes sociales, cuando durante su discurso en la entrega del Premio de la Juventud 2025 reclamó a los diputados capitalinos por estar distraídos con sus teléfonos. Su intervención fue vista por millones de personas y provocó un amplio debate sobre la desconexión entre las autoridades y los ciudadanos.

Hoy, la joven activista retoma su papel en la esfera pública con una nueva acción: convocar el próximo 8 de noviembre a una marcha pacífica que partirá del Ángel de la Independencia a las 11:00 a.m. y concluirá frente al Palacio Nacional. La manifestación busca llamar la atención del gobierno federal sobre la violencia que afecta a miles de familias mexicanas.

¿Cuál es el mensaje de Ana Karen Sotero?

En un mensaje compartido a través de redes sociales, Sotero expresó: “Estoy cansada de que el Gobierno niegue que hay una crisis de inseguridad en nuestro país, cuando todos sabemos la verdad. Cada día la violencia y la impunidad golpean a nuestro pueblo. Tengo miedo, pero me da más miedo quedarme callada.”

Durante sus declaraciones, Sotero aclaró que no pertenece a ningún partido político ni responde a intereses ideológicos de derecha o izquierda. Aseguró que su activismo surge de una preocupación genuina por la situación del país y del deseo de inspirar a otros jóvenes a participar activamente en la vida pública.