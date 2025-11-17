Contrastes de marchas en el Centro Histórico

CIUDAD DE MÉXICO.- En apenas una semana, el Centro Histórico fue escenario de dos marchas atribuidas a la llamada Generación Z, aunque con orígenes, discursos y participantes muy distintos. La primera, realizada el 8 de noviembre, reunió principalmente a jóvenes que exigieron un alto a la violencia, al encarecimiento de la vivienda y a la jornada laboral de 48 horas. La segunda, convocada el 15 de noviembre, tuvo una participación mayoritariamente adulta y derivó en enfrentamientos con la policía capitalina.

En la movilización del día 8, los asistentes marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez entre banderas de Palestina y la Jolly Roger del anime One Piece, convertida en símbolo recurrente entre los manifestantes. Las consignas incluyeron críticas al gobierno israelí, rechazo al intervencionismo estadounidense y demandas contra la gentrificación. Los participantes también se deslindaron de la protesta programada para el 15, acusándola de tener tintes partidistas impulsados por figuras de la oposición.

La marcha juvenil fue encapsulada por policías al intentar avanzar hacia el Zócalo, en Eje Central y 5 de Mayo. Entre los mensajes más llamativos destacó un cartel al estilo de los "Wanted" de One Piece con la imagen del empresario Ricardo Salinas Pliego y la exigencia de pagar sus adeudos fiscales.

La protesta del 15 de noviembre contrastó por su composición: pocos jóvenes y una participación amplia de adultos y adultos mayores. Bajo consignas contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, los asistentes exigieron una revocación de mandato y portaron carteles contra el expresidente López Obrador. La movilización fue respaldada por figuras como Vicente Fox, Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza, así como por integrantes del Movimiento del Sombrero, quienes exigieron justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Durante esta segunda marcha se registraron los momentos más críticos. Manifestantes derribaron vallas colocadas alrededor de Palacio Nacional y se enfrentaron con elementos de seguridad. Policías utilizaron escudos y piedras contra los protestantes, lo que dejó 120 lesionados —100 de ellos policías— y 20 personas detenidas, según el Gobierno capitalino. La asistencia fue estimada en 17 mil personas.