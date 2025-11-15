Claudia Sheinbaum condena violencia en marcha de la Generación Z

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó la violencia que se registró este sábado en la marcha de la Generación Z en el Zócalo de la Ciudad de México y llamó a manifestarse de manera pacífica.

Ante decenas de pobladores de Jonuta, Tabasco, la Mandataria federal exhortó a manifestarse siempre por la vía pacífica y nunca de forma violenta. "Hoy que hubo una manifestación ahí en la Ciudad de México donde dicen que marcharon jóvenes pero en realidad había muy pocos jóvenes y que de manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios. Decimos: No a la violencia."

"Si uno no está de acuerdo hay que manifestarse de manera pacífica, nunca hay que utilizar la violencia para cambiar, siempre por la vía pacífica".

La Mandataria federal comparó que el movimiento de la llamada Cuarta Transformación que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido pacífico y no han roto ni un vidrio. "De manera pacífica sin romper un solo vidrio logramos la transformación del país con el voto de las mexicanas y de los mexicanos".

Segon condena agresión a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

La Secretaría de Gobernación (Segob) manifestó su rechazo a las acciones violentas y a cualquier provocación o acto que atente contra la vida y la integridad de las personas, luego de la manifestación para exigir justicia por Carlos Manzo, donde se registraron actos de violencia por algunos grupos.

Asimismo, condenó las agresiones en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Gobierno de la Ciudad de México. Informó que en los actos violentos se utilizaron artefactos explosivos de fabricación casera, cohetones, herramientas y objetos lanzados contra los cuerpos de seguridad y contra personas que transitaban por el Zócalo capitalino.

"También realizaron acciones para retirar las vallas metálicas, lo que puso en riesgo la integridad de quienes se encontraban en el lugar, además de dañar gravemente el patrimonio histórico", dijo la dependencia en un comunicado oficial.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana presentes en la manifestación. (Foto: El Universal)

La Segob reiteró el respeto a la libertad de expresión y a la libre manifestación, así como el compromiso con la protección y garantía de los derechos humanos de quienes participan en las expresiones públicas y de quienes transitan en el espacio público, pero condena el uso de la violencia. Por último, hizo un llamado a privilegiar las expresiones pacíficas.